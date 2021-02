Covid Sardegna, oggi 66 contagi e 7 morti: i dati (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 66 i nuovi contagi di Coronavirus in Sardegna e 7 i morti nelle ultime 24 ore secondo il bollettino di oggi, 16 febbraio. Da ieri sono stati eseguiti 3.341 tamponi. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti porta l’isola a un tasso di positività di 1,9%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 311 (-9), mentre sono 24 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.491, 401 quelle in più guarite. Dei 40.329 casi positivi complessivamente accertati, 9.457 (+19) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.463 (+6) nel Sud Sardegna, 3.428 (+6) a Oristano, 8.040 (+24) a Nuoro, 12.941 (+11) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 16 febbraio 2021) Sono 66 i nuovidi Coronavirus ine 7 inelle ultime 24 ore secondo il bollettino di, 16 febbraio. Da ieri sono stati eseguiti 3.341 tamponi. Il rapporto casi positivi-tamponi eseguiti porta l’isola a un tasso di positività di 1,9%. I pazienti attualmente ricoverati in ospedale sono 311 (-9), mentre sono 24 (-1) quelli in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 13.491, 401 quelle in più guarite. Dei 40.329 casi positivi complessivamente accertati, 9.457 (+19) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 6.463 (+6) nel Sud, 3.428 (+6) a Oristano, 8.040 (+24) a Nuoro, 12.941 (+11) a Sassari. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

