Chiellini | «Porto? Mi auguro che sia una partita molto diversa dagli ultimi due ottavi di finale»

(Di martedì 16 febbraio 2021) Giorgioha rilasciato nuove dichiarazioni sulladi andata deglididi Champions contro ilA Sky Sport, il capitano bianconero Giorgioha rilasciato nuove dichiarazioni alla vigilia di–Juve. «C’è quell’atmosfera che precede un turno importante di Champions, che comunque ti dà delle emozioni diverse. Dovremmo essere bravi a fare tesoro delle esperienze deglidue anni, dove l’ottavo lo abbiamo sempre sbagliato e non perché avevamo sottovalutato l’avversario ma per vari motivi. Un po’ a Madrid contro l’Atletico forse per il blocco, a Lione perché non siamo mai riusciti ad entrare ine ci ha sorpreso la loro aggressività. Domani sappiamo della difficoltà della ...

juventusfc : ??ORE 14.30 LIVE! ?? Le parole di Mister @Pirlo_official e di Giorgio @chiellini alla vigilia di #FCPJuve! #JuveUCL… - juventusfc : Mister @Pirlo_official e @chiellini presentano #FCPJuve ??? Al via la conferenza stampa! LIVE su @JuventusTV ??… - forumJuventus : Pirlo pre #FCPJuve: 'In #UCL sale l'adrenalina, è il momento di aumentare le capacità. Ramsey ci sarà, Bonucci no'… - StefaniaStefyss : RT @juventusfc: Hanno detto ???? Il report delle parole di @chiellini e @Pirlo_official : - Monikarw : RT @juventusfc: Hanno detto ???? Il report delle parole di @chiellini e @Pirlo_official : -

Ultime Notizie dalla rete : Chiellini Porto

Qualche cambio per la Juventus La Juventus, per la gara di Champions League contro ilfarà ... In mezzo alla difesa saranno confermati Giorgioe Matthijs De Ligt, a completare il reparto ...... così Giorgioracconta CR7. "Domani si gioca in Portogallo, è casa sua - ha aggiunto il difensore della Juventus alla vigilia della trasferta contro il- e avrà ancora più stimoli per ...Roma, 16 feb. - (Adnkronos) - I mondiali di sci di Cortina nel pieno rispetto della sostenibilità: un obiettivo possibile anche grazie alla partnership tra Fondazione Cortina 2021 e Eambiente, società ...Giorgio Chiellini ha rilasciato nuove dichiarazioni sulla partita di andata degli ottavi di finale di Champions contro il Porto ...