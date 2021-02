Aperitivo fuori tempo massimo: fuggi fuggi tra i clienti, multa Covid soltanto al ristoratore (Di martedì 16 febbraio 2021) FABRIANO - Aperitivo di San Valentino fuori tempo massimo: multa Covid da 400 euro al ristoratore dopo il fuggi fuggi dei clienti. Lla pattuglia arriva, verso le 18,30 di domenica, e sorprende diversi ... Leggi su corriereadriatico (Di martedì 16 febbraio 2021) FABRIANO -di San Valentinoda 400 euro aldopo ildei. Lla pattuglia arriva, verso le 18,30 di domenica, e sorprende diversi ...

gabrioue : Oggi Real Housewives di Bergamo pranzo fuori a casa un’oretta per il riposino e poi aperitivo mancava solo una sc - laviniagioioso : Buongiorno (delle 17:20) solo alla ragazza che un venti giorni fa ha speso 1500€ per chiedere a Zenga di farsi un a… - zorzilove : In tutto questo, io vorrei dedicare un minuto di silenzio ad Alessia Zelletta che aspetta fuori con l'aperitivo cos… - mirabeack : @PietroMazzara Ti manca andare a mangiare fuori eh? Peccato che tutte le autorità sanitarie mondiali diano ragione… - sprit3ecocaina : @ZellettaAlessia Alessia una vera croccantina non si arrende, l’aperitivo ormai te lo deve l’ha detto fidanzato o n… -