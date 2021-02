Album di famiglia: l’artista che sovrappone vecchie polaroid ai luoghi dove sono state scattate (Di martedì 16 febbraio 2021) No Memory is Ever Alone è il titolo del progetto artistico-fotografico di Catherine Panebianco, un viaggio nostalgico nel passato attraverso le diapositive realizzate in Kodachrome da suo padre nel corso degli anni, tra ricordi d’infanzia, raduni familiari e luoghi geografici della giovinezza. È proprio la nostalgia il filo rosso che lega presente e pregresso, grazie alla sovrapposizione dei vecchi scatti ai luoghi in cui furono immortalati decenni fa. Un limbo spazio-temporale di sospensione che carica di portata emotiva il progetto: gli oggetti e le ambientazioni sbiadite dal passare del tempo riprendono vita, e i fantasmi di ieri – così li chiama Panebianco – sono di nuovo presenti e immaginati come portatori di conforto per i cari ancora vivi. Wired. Leggi su wired (Di martedì 16 febbraio 2021) No Memory is Ever Alone è il titolo del progetto artistico-fotografico di Catherine Panebianco, un viaggio nostalgico nel passato attraverso le diapositive realizzate in Kodachrome da suo padre nel corso degli anni, tra ricordi d’infanzia, raduni familiari egeografici della giovinezza. È proprio la nostalgia il filo rosso che lega presente e pregresso, grazie alla sovrapposizione dei vecchi scatti aiin cui furono immortalati decenni fa. Un limbo spazio-temporale di sospensione che carica di portata emotiva il progetto: gli oggetti e le ambientazioni sbiadite dal passare del tempo riprendono vita, e i fantasmi di ieri – così li chiama Panebianco –di nuovo presenti e immaginati come portatori di conforto per i cari ancora vivi. Wired.

