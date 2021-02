A Napoli individuata una nuova variante del Covid-19 (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Primo caso in Italia a Napoli di variante B.1.525 del Covid 19, una variante sinora registrata in un centinaio di casi in Africa, Stati Uniti e alcuni paesi europei. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa è risultato positivo. Giuseppe Portella dell'ateneo Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l'equipe di Nicola Normanno dell'Istituto tumori Pascale scopre la variante mai descritta sinora in Italia. "La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico Federiciano - spiega il ricercatore del Pascale - ci ha subito insospettiti perché non presentava analogie con altri campioni provenienti dalla nostra regione. Dopo un confronto con il gruppo del Reparto Zoonosi Emergenti dell'Istituto Superiore di Sanità abbiamo avuto la conferma che si tratta di ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Primo caso in Italia adiB.1.525 del19, unasinora registrata in un centinaio di casi in Africa, Stati Uniti e alcuni paesi europei. Un professionista di ritorno da un viaggio in Africa è risultato positivo. Giuseppe Portella dell'ateneo Federico II individua il caso altamente sospetto e in tempi rapidissimi l'equipe di Nicola Normanno dell'Istituto tumori Pascale scopre lamai descritta sinora in Italia. "La sequenza del campione giunta a noi dal Policlinico Federiciano - spiega il ricercatore del Pascale - ci ha subito insospettiti perché non presentava analogie con altri campioni provenienti dalla nostra regione. Dopo un confronto con il gruppo del Reparto Zoonosi Emergenti dell'Istituto Superiore di Sanità abbiamo avuto la conferma che si tratta di ...

