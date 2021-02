Vaccini per ultraottantenni, il Comune di Telese Terme in aiuto per le prenotazioni online (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo il 50% circa degli ultraottantenni residenti a Telese Terme si sono prenotati tramite la piattaforma online per ricevere il vaccino anti-covid. Non tutti hanno dimestichezza con internet e, in alcuni casi, non vi sono familiari che possono aiutarli. Ecco perché il Comune di Telese Terme mette a disposizione un servizio di assistenza al fine di poter agevolare la prenotazione. “I Vaccini sono qualcosa di poderoso a nostra disposizione nella lotta al virus – ha detto il sindaco di Telese Terme – e questa fase sarà fondamentale per difendere la parte più debole della nostra comunità, i nostri anziani”. Giovanni Caporaso invita chi non l’avesse ancora fatto a confrontarsi con il ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSolo il 50% circa degliresidenti asi sono prenotati tramite la piattaformaper ricevere il vaccino anti-covid. Non tutti hanno dimestichezza con internet e, in alcuni casi, non vi sono familiari che possono aiutarli. Ecco perché ildimette a disposizione un servizio di assistenza al fine di poter agevolare la prenotazione. “Isono qualcosa di poderoso a nostra disposizione nella lotta al virus – ha detto il sindaco di– e questa fase sarà fondamentale per difendere la parte più debole della nostra comunità, i nostri anziani”. Giovanni Caporaso invita chi non l’avesse ancora fatto a confrontarsi con il ...

Rinaldi_euro : Se la Merkel compra i #vaccini per la Germania è brava e va tutto bene, mentre se lo fa l’Italia siamo dei pericolo… - ItalianAirForce : Operazione #Eos: continua la distribuzione di vaccini per contrasto al #Covid19 da parte dell’#AeronauticaMilitare.… - chetempochefa : 'Alcuni lavori suggeriscono che vada seriamente considerata l'ipotesi di dare una sola dose a chi ha avuto Covid si… - Helliot_Spencer : -Chiederò a Speranza il lockdown duro per almeno un mese. •Chiederò a Draghi un nuovo CTS. *Chiederò a Grillo di ri… - luigiluccarini : Un concetto deve essere chiaro #oil > 60$ #natgas > 3$ #Copper quasi 4$ #CRBIndex che sta per rompere al rialzo 200… -