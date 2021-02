Uomini e Donne | chi è Massimiliano Mollicone | il nuovo tronista cresciuto troppo in fretta

Leggi su thesocialpost

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La puntata dell’11 febbraio ha presentato al pubblico didue nuovi tronisti. Dopo la scelta di Davide e l’abbandono del trono da parte di Gianluca, la sedia più ambita nella televisione italiana è stata lasciata libera. Giacomo Czerny e: questi i nomi dei nuovi protagonisti del dating show di Canale 5 in mano a Maria De Filippi. Chi è: la difficile infanzia Nato ad Aprilia nel 2000, il giovanissimoè stato costretto a crescere molto in. Occhi azzurrissimi e riccioli biondi aprono il video di presentazione, girato e montato dastesso.racconta un’adolescenza non facile, in cui ha dovuto darsi da fare per ...