Udinese, Campoccia: “Diritti tv, fase complicata. Continuità o cambio radicale” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non si credeva che la trattativa per i Diritti tv diventasse così importante in questo momento difficile per tutti. Siamo in una fase complicata e complessa, ma siamo al termine di un processo con delle proposte ferme molto interessanti. L’assemblea è chiamata a rispondere: potrebbe esserci un radicale cambio di direzione o una situazione di Continuità rispetto al passato, guardando al futuro anche con un canale della Lega. Siamo chiamati a rispondere alle nuove sfide del mercato e lo facciamo con fiducia”. Lo ha dichiarato il vicepresidente dell’Udinese, Stefano Campoccia, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “I fondi? La strada è complicata ma stimolante. Non so se a breve ci sarà la fumata bianca, ma sento ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non si credeva che la trattativa per itv diventasse così importante in questo momento difficile per tutti. Siamo in unae complessa, ma siamo al termine di un processo con delle proposte ferme molto interessanti. L’assemblea è chiamata a rispondere: potrebbe esserci undi direzione o una situazione dirispetto al passato, guardando al futuro anche con un canale della Lega. Siamo chiamati a rispondere alle nuove sfide del mercato e lo facciamo con fiducia”. Lo ha dichiarato il vicepresidente dell’, Stefano, intervenuto a “La politica nel pallone” su Rai Gr Parlamento. “I fondi? La strada èma stimolante. Non so se a breve ci sarà la fumata bianca, ma sento ...

ZZiliani : #Preziosi (Genoa) e #Campoccia (Udinese) quasi alle mani in #Lega: la #Procura apre un’inchiesta. I due presto conv… - sportface2016 : #Udinese, #Campoccia: 'Diritti tv fase complicata. O continuità o cambio radicale' - giuseppesarcia : RT @ZZiliani: #Preziosi (Genoa) e #Campoccia (Udinese) quasi alle mani in #Lega: la #Procura apre un’inchiesta. I due presto convocati: Pre… - OdeonZ__ : Che caos in assemblea: duro faccia a faccia fra Preziosi e Campoccia (Udinese) - Leryn23212354 : RT @ZZiliani: #Preziosi (Genoa) e #Campoccia (Udinese) quasi alle mani in #Lega: la #Procura apre un’inchiesta. I due presto convocati: Pre… -