Tragico incidente in Ciociaria | perde la vita 25enne napoletana

CronacheCittadi : New post: Ferentino. Nella serata di San Valentino Marika Donnarumma di Ceccano ha perso la vita in un tragico inci… - NapoliToday : #Cronaca #Incidentistradali Tragico incidente stradale, muore 25enne napoletana: il nome della vittima… - Blood4Opera : RT @il_Mitte: Dopo l'incidente il pirata ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dai passanti fino all'arrivo della polizia. La nostra… - FrancoforteNews : RT @il_Mitte: Dopo l'incidente il pirata ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dai passanti fino all'arrivo della polizia. La nostra… - il_Mitte : Dopo l'incidente il pirata ha cercato di fuggire, ma è stato bloccato dai passanti fino all'arrivo della polizia.… -

Ultime Notizie dalla rete : Tragico incidente

Fanpage.it

... uomo perde la vita Una ragazza è morta nella serata di ieri, domenica 14 febbraio , in unsulla Casilina nel tratto compreso tra Ferentino e Anagni , comuni in provincia di ...Appena 10 giorni fa, il ballerino e conduttore Stefano De Martino ha dovuto dire addio alla nonna , che si è spenta, da quello che si sa, a causa di undomestico . Il ballerino è stato ospite nelle scorse ore di Nunzia De Girolamo a Ciao Maschio e ha ricordato la nonna. Stefano De Martino ricorda la nonna Undomestico ha ...Il drammatico incidente stradale lungo la Casilina nel tratto compreso tra Ferentino ed Anagni (Frosinone) nei pressi della casa dei “fantasmi”. Uno schianto violentissimo che ha ucciso Marika Donnaru ...Un San Valentino tragico per la morte di Marika Donnarumma, una giovane ragazza uscita di strada e schiantatasi con la sua auto.