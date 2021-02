Roma. ‘Ti ammazzo’: 30enne viola l’obbligo di permanenza in casa, minaccia la moglie e punta un coltello contro i Carabinieri (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ha violato l’obbligo di permanenza in casa, ha minacciato di morte la moglie e poi, come se non bastasse, ha estratto un coltello da cucina e lo ha rivolto verso i Carabinieri. E’ successo la scorsa notte, quando i militari sono arrivati nell’abitazione dell’uomo, un 30enne peruviano ma residente a Roma, per verificare la sua presenza in casa, in via dell’Acqua Traversa, visto l’obbligo per precedenti reati. La denuncia e l’arresto E’ qui che i Carabinieri sono stati avvicinati dalla moglie, sua connazionale di 28 anni, che in stato di agitazione chiedeva aiuto riferendo di aver subito, poco prima, pesanti minacce di morte dal marito. Poi, l’uomo, che ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Hatodiin, hato di morte lae poi, come se non bastasse, ha estratto unda cucina e lo ha rivolto verso i. E’ successo la scorsa notte, quando i militari sono arrivati nell’abitazione dell’uomo, unperuviano ma residente a, per verificare la sua presenza in, in via dell’Acqua Traversa, vistoper precedenti reati. La denuncia e l’arresto E’ qui che isono stati avvicinati dalla, sua connazionale di 28 anni, che in stato di agitazione chiedeva aiuto riferendo di aver subito, poco prima, pesanti minacce di morte dal marito. Poi, l’uomo, che ...

