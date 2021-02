Renato Brunetta | subito scontro con gli statali | ' Basta smart working | tornino subito in ufficio'

fattoquotidiano : Il ritorno di Renato Brunetta, il ministro della Pubblica amministrazione “quasi Nobel” che voleva licenziare i “fa… - you_trend : ?? Ministro per la pubblica amministrazione: Renato Brunetta ?? Ministro per affari generali e autonomie: Maria Stel… - berlusconi : “Forza Italia farà la sua parte”: l’ho dichiarato al termine dell’incontro con il Presidente Draghi, e che ripeto v… - audrey03719374 : Promemoria su Renato Brunetta, dalle frasi contro Napoli alla difesa del... - PonytaEle : RT @AndFranchini: Renato #Brunetta: 'Basta smart working, i dipendenti pubblici tornino in ufficio' Il nuovo ministro della Pa al Tgcom 24:… -

Ultime Notizie dalla rete : Renato Brunetta

la Repubblica

, appena tornato nel ruolo di ministro della Pubblica Amministrazione, ruolo già ricoperto ai tempi del governo Berlusconi IV, dichiara subito guerra agli statali . ' Basta smart ...Il ministro della Pubblica amministrazioneha invece scelto per guidare il suo staff Marcella Panucci, ex direttore generale di Confindustria. Francesco Fortuna sarà il capo di ...“I dipendenti pubblici in smart working tornino in ufficio”. L’annuncio è del ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta. “I dipendenti pubblici in smart working tornino in ufficio”.Abbiamo pubblicato una notizia, ripresa da altri organi di stampa, secondo cui il ministro Renato Brunetta sollecitava la sospensione dello smart working per i dipendenti pubblici. In realtà ...