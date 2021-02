Recovery, Gentiloni: primi esborsi possibili prima di pausa estiva (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sul Recovery Fund da parte della Commissione europea 'possiamo fare i primi esborsi prima della pausa estiva'. Così il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, sottolineando che è però ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) SulFund da parte della Commissione europea 'possiamo fare idella'. Così il commissario europeo all'Economia, Paolo, sottolineando che è però ...

europainitalia : #Recovery, @PaoloGentiloni a @MediasetTgcom24: lavoreremo insieme al Presidente #Draghi su riforme.… - angelosavoia1 : RT @lvoir: Lucia Annunziata: 'Il Recovery Fund è opera di Gentiloni' Qui potete vedere 'Gentiloni' che discute in UE per il RF ?? #agorarai… - marcellinosar : RT @lvoir: Lucia Annunziata: 'Il Recovery Fund è opera di Gentiloni' Qui potete vedere 'Gentiloni' che discute in UE per il RF ?? #agorarai… - AntonioDiBari85 : RT @lvoir: Lucia Annunziata: 'Il Recovery Fund è opera di Gentiloni' Qui potete vedere 'Gentiloni' che discute in UE per il RF ?? #agorarai… - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Recovery, Gentiloni: primi esborsi possibili prima di pausa estiva #recoveryfund -