Rc auto | Segugio it | giù prezzi anche a gennaio | si torna ai minimi prima ondata Covid

Ultime Notizie dalla rete : auto Segugio

LiberoQuotidiano.it

... che ha svolto un'analisi volta a valutare l'apprezzamento da parte dei consumatori Italiani dell'offerta RCvia internet. ' Fra il 2016 e il 2019 - spiega.it - il numero di reclami ha ...Spread the love.it , leader nella comparazione assicurativa in Italia , ha svolto un'analisi volta a valutare l'apprezzamento da parte dei consumatori Italiani dell'offerta RCvia internet. Come ...RC auto, giù i prezzi anche a gennaio 2021. Tornano i minimi della prima ondata Covid. Roma e Milano calano su base annua più della media nazionale.Cresce la soddisfazione dei clienti e la quota di mercato delle compagnie assicurative dirette. Lo sostiene un'indagine condotta dal comparatore assicurativo Segugio.it ...