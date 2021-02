Pavarelli ExpoSanità | “Non illudiamoci sulla fine imminente del Covid | avrà molti strascichi”

Leggi su dire

(Di lunedì 15 febbraio 2021) BOLOGNA – “Non possiamo illuderci che il Covid sarà una questione archiviata da qui a brevissimo”. Ci saranno infatti “strascichi” da affrontare in futuro e “un’onda lunga anche rispetto ad alcune abitudini”, come sanificare le mani o portare la mascherina. Lo pronostica Marilena Pavarelli, project manager di ExpoSanità, la fiera del settore sanitario in programma a Bologna dal 22 al 25 giugno prossimi. “Ci auguriamo a fine giugno di avere la tranquillità necessaria- spiega Pavarelli, in un’intervista all’agenzia ‘Dire’- di avere superato il peggio della pandemia e di recuperare quel minimo di serenità e lucidità che serve al sistema per riflettere su se stesso e per andare avanti”. Ma, avverte la responsabile della manifestazione, “per quanto possiamo essere ottimisti, non possiamo illuderci che il Covid sarà una questione archiviata da qui a brevissimo”. In questo senso, sostiene Pavarelli, “occorrerà attrezzarsi per affrontarne anche gli strascichi”.