Oprah Winfrey intervisterà Harry e Meghan in uno speciale della Cbs (Di lunedì 15 febbraio 2021) Principe Harry e Meghan Markle Ci sono casi in cui l’«esclusiva» tv è davvero tale. Rientra nella fattispecie l’annuncio, da parte della CBS, che Oprah Winfrey intervisterà il Principe Harry e Meghan Markle per la prima volta da quando hanno lasciato il Regno Unito. L’incontro tra la popolare conduttrice statunintense e gli ex reali sarà “ad ampio raggio” e verrà trasmesso il 7 marzo prossimo in uno speciale di prime time. L’annuncio dell’appuntamento televisivo arriva peraltro a pochi giorni dalla notizia che Harry e Meghan stanno aspettando un secondo figlio. I due, lo ricordiamo, dopo aver rinunciato allo status di membri senior della Royal Family si sono trasferiti in America ... Leggi su davidemaggio (Di lunedì 15 febbraio 2021) PrincipeMarkle Ci sono casi in cui l’«esclusiva» tv è davvero tale. Rientra nella fattispecie l’annuncio, da parteCBS, cheil PrincipeMarkle per la prima volta da quando hanno lasciato il Regno Unito. L’incontro tra la popolare conduttrice statunintense e gli ex reali sarà “ad ampio raggio” e verrà trasmesso il 7 marzo prossimo in unodi prime time. L’annuncio dell’appuntamento televisivo arriva peraltro a pochi giorni dalla notizia chestanno aspettando un secondo figlio. I due, lo ricordiamo, dopo aver rinunciato allo status di membri seniorRoyal Family si sono trasferiti in America ...

