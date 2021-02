Nuove scadenze per Huawei P30 con aggiornamento EMUI 11 a febbraio (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ci sono Nuove indicazioni da prendere in esame oggi 15 febbraio, a proposito del rilascio dell’aggiornamento con EMUI 11 a bordo dei vari Huawei P30 e P30 Pro. In particolare, dopo le indicazioni delle scorse settimane, che abbiamo prontamente condiviso anche sulle nostre pagine, bisogna prendere in esame la timeline trapelata proprio in queste ore per il pubblico italiano. Cerchiamo di capire quali scenari si stanno configurando per la serie, dunque, in merito all’upgrade di cui tanto si parla da un po’ di tempo a questa parte. Quanto manca a Huawei P30 per ottenere l’aggiornamento EMUI 11 Secondo quanto riportato proprio in queste ore da Huawei Central, ormai dovremmo esserci per l’avvio della distribuzione ... Leggi su optimagazine (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ci sonoindicazioni da prendere in esame oggi 15, a proposito del rilascio dell’con11 a bordo dei variP30 e P30 Pro. In particolare, dopo le indicazioni delle scorse settimane, che abbiamo prontamente condiviso anche sulle nostre pagine, bisogna prendere in esame la timeline trapelata proprio in queste ore per il pubblico italiano. Cerchiamo di capire quali scenari si stanno configurando per la serie, dunque, in merito all’upgrade di cui tanto si parla da un po’ di tempo a questa parte. Quanto manca aP30 per ottenere l’11 Secondo quanto riportato proprio in queste ore daCentral, ormai dovremmo esserci per l’avvio della distribuzione ...

