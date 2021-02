Nevica ad Atene in Grecia. Prevista neve nell’isola di Creta e nell’Egeo

(Di lunedì 15 febbraio 2021)su, foto di repertorio. L’ondata di freddo che si è portata sui Balcani, assumendo eccezionale intensità. Da poco è cominciato are anche nella capitale della, ad. Per ora sembrerebbe unata coreografica, con i fiocchi che si depositano sui tetti della città e nella parte alta dove è presente l’Acropoli. Ma se nella capitale greca si tratta solo, per ora dicoreografica, nell’immediato entroterra, nell’Attica, nel Peloponneso, e più a nord sui rilievi, la situazione meteo è pessima, con tempeste diche hanno creato estremi disagi. Molte vie di comunicazione sono bloccate della, manca l’energia elettrica. Inoltre, il vento fortissimo ha causato parecchi danni alla vegetazione, e ha ...

Digitalys : Nevica ad Atene, nevica a Foggia... Roma mi senti? -

La gelida irruzione dalla Russia, dopo aver sferzato l'Italia, concentra ora i suoi effetti sul Mediterraneo Orientale. Il maltempo ha colpito anche pesantemente la Grecia, con fiocchi che si sono spi ...