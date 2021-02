Nessuna donna del Pd nel governo Draghi. Valeria Fedeli è critica (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel nuovo governo Draghi non ci sono ministre del Partito Democratico. Le deputate dem sono in subbuglio. E’ molto critica anche Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni Il nuovo governo Draghi deve fare i conti, in queste ore, con un tema delicato, ovvero quello della parità di genere. Piovono critiche per la presenza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nel nuovonon ci sono ministre del Partito Democratico. Le deputate dem sono in subbuglio. E’ moltoanche, ex ministra dell’Istruzione delGentiloni Il nuovodeve fare i conti, in queste ore, con un tema delicato, ovvero quello della parità di genere. Piovono critiche per la presenza L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.che.it

Nel governo Draghi non c'è nessuna donna del Pd Corriere della Sera Nessuna donna del Pd nel governo Draghi. Valeria Fedeli è critica

Nel nuovo governo Draghi non ci sono ministre del Partito Democratico. Le deputate dem sono in subbuglio. E’ molto critica anche Valeria Fedeli, ex ministra dell’Istruzione del governo Gentiloni Il nu ...

Le donne nel Governo Draghi sono in numero ridotto. I ministeri importanti vanno agli uomini tranne due Giustizia e Interno di cui saranno titolari Marta Cartabia e Luciana Lamorgese ...

