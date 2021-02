Narcotrafficanti col reddito di cittadinanza | le Fiamme gialle arrestano 14 persone a Roma

Leggi su secoloditalia

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Lehanno smantellato una strutturata gang dedita all’importazione di ingenti quantitativi di droga – in prevalenza hashish – dal Marocco tramite la Spagna, con lo scopo di rifornire le piazze di spaccio della Capitale. Quattordicisono finite in manette per traffico internazionale di sostanze stupefacenti. I finanzieri hanno scoperto, inoltre, che alcuni degli arrestati percepivano anche ildi. Narcotraffico dal Marocco all’Italia L’organizzazione criminale era promossa e diretta da due soggetti di origine calabrese. Con loro un sodaleno, che si occupava della parte esecutiva e logistica con l’ausilio di altri associati, si rivolgeva ad un vero e proprio “broker” del narcotraffico, sempre di origine calabrese, spesso in trasferta in ...