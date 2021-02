Liverpool, Henderson: “Possiamo uscire dalla crisi. Klopp resta con noi” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dal sogno di riconfermarsi campione d'Inghilterra all'improvviso tracollo. Nel giro di due mesi, il Liverpool è passato dalla perfezione dei meccanismi oliati in tre anni di successi alla crisi di risultati, come se d'un colpo il pressing a tutto campo e le devastanti accelerazioni avessero perso consistenza. Con l'eliminazione in FA Cup e la lotta alla Premier ormai compromessa, non resta che la Champions League. In Europa il prossimo avversario sarà il Lipsia negli ottavi di finale.caption id="attachment 1073701" align="alignnone" width="1024" Henderson (getty images)/captionRISCATTOTocca al capitano Jordan Henderson presentarsi in conferenza stampa per caricare l'ambiente depresso dagli ultimi risultati: "Abbiamo una nuova sfida e una nuova opportunità, dovremo dare il 100% e siamo ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Dal sogno di riconfermarsi campione d'Inghilterra all'improvviso tracollo. Nel giro di due mesi, ilè passatoperfezione dei meccanismi oliati in tre anni di successi alladi risultati, come se d'un colpo il pressing a tutto campo e le devastanti accelerazioni avessero perso consistenza. Con l'eliminazione in FA Cup e la lotta alla Premier ormai compromessa, nonche la Champions League. In Europa il prossimo avversario sarà il Lipsia negli ottavi di finale.caption id="attachment 1073701" align="alignnone" width="1024"(getty images)/captionRISCATTOTocca al capitano Jordanpresentarsi in conferenza stampa per caricare l'ambiente depresso dagli ultimi risultati: "Abbiamo una nuova sfida e una nuova opportunità, dovremo dare il 100% e siamo ...

ItaSportPress : Liverpool, Henderson: 'Possiamo uscire dalla crisi. Klopp resta con noi' - - MCalcioNews : Liverpool, Henderson: 'Klopp vuole andarsene? Niente di vero. Col Lipsia per il riscatto' - ACMilan_KaKa22 : RT @GennaroSpinaa: @enricoI00 2021 dello Special One: 3 goal dal Liverpool con Henderson e Nathaniel Philips centrali, sconfitta vs il Chel… - GennaroSpinaa : @enricoI00 2021 dello Special One: 3 goal dal Liverpool con Henderson e Nathaniel Philips centrali, sconfitta vs il… - SalGal1899 : @OfficialRei7 Henderson fa pietà dai per piacere... è il peggior capitano della storia del Liverpool -