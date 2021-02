“Live Non è La D’Urso”, Elvira Carfagna la prima moglie di Walter Zenga: «L’ho trovato in un camerino con Roberta Termali» (Di lunedì 15 febbraio 2021) Elvira Carfagna ospite a “Live Non è La D’Urso” racconta il tradimento subito dall’allora marito Walter Zenga, che l’ha poi lasciata per Roberta Termali, al tempo sua collega in una trasmissione televisiva. Elvira Carfagna E IL TRADIMENTO DI Walter Zenga Secondo il racconto di Elvira Carfagna, ricostruito in una docufiction a “Live Non è La D’Urso”, l’ex calciatore oggi allenatore l’ha tradito con Roberta Termali, che a a quel tempo conduceva con Walter Zenga una trasmissione in televisione. Elvira, esortata da un’amica, si è recata ... Leggi su newscronaca.myblog (Di lunedì 15 febbraio 2021)ospite a “Non è La” racconta il tradimento subito dall’allora marito, che l’ha poi lasciata per, al tempo sua collega in una trasmissione televisiva.E IL TRADIMENTO DISecondo il racconto di, ricostruito in una docufiction a “Non è La”, l’ex calciatore oggi allenatore l’ha tradito con, che a a quel tempo conduceva conuna trasmissione in televisione., esortata da un’amica, si è recata ...

