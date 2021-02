Lega, offensiva per lo sci negato (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI - Lega all'attacco di Roberto Speranza per lo stop alla riapertura degli impianti sciistici. Su mandato del segretario leghista Matteo Salvini, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia va in Lombardia a incontrare gli operatori del settore e apre il primo possibile 'scontro' interno al governo di Mario Draghi, criticando il colLega di Leu, titolare della Salute. "La stagione dello sci è finita", decreta il leghista. "La normativa attuale prevede per assurdo che il ministro competente possa prendere le decisioni in autonomia", lamenta Garavaglia. "Evidentemente c'è qualcosa da registrare, penso che sara' oggetto di discussione". "Qui c'è stato un danno che è stato arrecato per una una scelta del governo. E i danni vanno indennizzati", sollecita. La richiesta di indennizzi immediati è comunque condivisa anche da Pd e Italia viva. "Il danno per ... Leggi su agi (Di martedì 16 febbraio 2021) AGI -all'attacco di Roberto Speranza per lo stop alla riapertura degli impianti sciistici. Su mandato del segretario leghista Matteo Salvini, il ministro del Turismo Massimo Garavaglia va in Lombardia a incontrare gli operatori del settore e apre il primo possibile 'scontro' interno al governo di Mario Draghi, criticando il coldi Leu, titolare della Salute. "La stagione dello sci è finita", decreta il leghista. "La normativa attuale prevede per assurdo che il ministro competente possa prendere le decisioni in autonomia", lamenta Garavaglia. "Evidentemente c'è qualcosa da registrare, penso che sara' oggetto di discussione". "Qui c'è stato un danno che è stato arrecato per una una scelta del governo. E i danni vanno indennizzati", sollecita. La richiesta di indennizzi immediati è comunque condivisa anche da Pd e Italia viva. "Il danno per ...

