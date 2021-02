L’effetto Draghi sulle amministrative e la mediazione di Conte (a partire da Gualtieri a Roma) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da possibile candidato a sindaco di Roma a garante, in vista delle elezioni amministrative, dell’alleanza sul territorio tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Nelle prossime settimane il lavoro che attende Giuseppe Conte sarà soprattutto di cucitura e ricucitura dei rapporti all’interno di quella che fu la sua maggioranza giallorossa di governo. Un’intesa tutta da costruire, in particolare nella capitale, dove il ruolo di Conte potrebbe avere un peso importante ora che sulla candidatura ha iniziato a ragionare Roberto Gualtieri. L’ex ministro dell’Economia e delle Finanze sarebbe fortemente tentato dalla corsa in Campidoglio, ma di fronte a sé ha un problema certo non irrilevante. Anzi, ne ha due, che rispondono ai nomi di Virginia Raggi e Carlo Calenda. Sì, perché al momento nell’area ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Da possibile candidato a sindaco dia garante, in vista delle elezioni, dell’alleanza sul territorio tra Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Nelle prossime settimane il lavoro che attende Giuseppesarà soprattutto di cucitura e ricucitura dei rapporti all’interno di quella che fu la sua maggioranza giallorossa di governo. Un’intesa tutta da costruire, in particolare nella capitale, dove il ruolo dipotrebbe avere un peso importante ora che sulla candidatura ha iniziato a ragionare Roberto. L’ex ministro dell’Economia e delle Finanze sarebbe fortemente tentato dalla corsa in Campidoglio, ma di fronte a sé ha un problema certo non irrilevante. Anzi, ne ha due, che rispondono ai nomi di Virginia Raggi e Carlo Calenda. Sì, perché al momento nell’area ...

