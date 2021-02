La stagione invernale è saltata. Ora c’è un settore che rischia il fallimento (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza proroga la chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo: la stagione invernale è saltata. Con la proroga della chiusura degli impianti sciistici fino al prossimo 5 marzo, la stagione invernale è definitivamente saltata. Concordano le associazioni del settore, i Presidenti delle Regioni, le amministrazioni locali. Il 2021 si chiuderà, per quanto riguarda il turismo invernale, con guadagni quasi a zero e con spese comunque ingenti per i costi di gestione e simili. Covid, la stagione invernale è saltata: il settore a rischio fallimento “La stagione è finita, per molti operatori che in questi istanti ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Ministro della Salute Roberto Speranza proroga la chiusura degli impianti sciistici fino al 5 marzo: la. Con la proroga della chiusura degli impianti sciistici fino al prossimo 5 marzo, laè definitivamente. Concordano le associazioni del, i Presidenti delle Regioni, le amministrazioni locali. Il 2021 si chiuderà, per quanto riguarda il turismo, con guadagni quasi a zero e con spese comunque ingenti per i costi di gestione e simili. Covid, la: ila rischio“Laè finita, per molti operatori che in questi istanti ...

