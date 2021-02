Kendall Jenner esce allo scoperto | confermata la relazione con l’NBA Booker

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Da mesi si parlava della presuntatra i dueha scelto San Valentino per usciree ufficializzare lacon il giocatore del Phoenix Suns, Kevin. A onor del vero da mesi si parlava di una presuntatra i due che più volte erano stati pizzicati insieme a Los Angeles dove vive la top model Su entrambi in profili, nelle stories sono state condivise romantiche stories con tanto di baci, abbracci e tag per non lasciare dubbi.è sempre stata molto riservata sulla sua vita sentimentale ma più volte è stata accostata a giocatori NBA come Jordan Clarkson, D’Angelo Russell, Blake Griffin, Ben Simmons. Leggi anche:il nuovo flirt ...