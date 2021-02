Insegnare agli studenti a valutare le fonti (online e offline): una guida (Di lunedì 15 febbraio 2021) valutare le fonti è una delle competenze che gli allievi devono attivare a scuola, una competenza che serve nell’apprendimento scolastico ma anche fuori dalla scuola. Internet o i suoi motori di ricerca, come Google, ci tracciano e ci propongono prima le pagine e le informazioni che vogliono farci vedere in base al nostro profilo di “consumatore”, inoltre appaiono prima, quasi sempre, quelle sponsorizzate. Attenzione: tenete conto che, ormai da anni, quando acquistiamo su Intenet i prezzi sono dinamici; il “pricing dinamico” lo vedremo in fondo. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021)leè una delle competenze che gli allievi devono attivare a scuola, una competenza che serve nell’apprendimento scolastico ma anche fuori dalla scuola. Internet o i suoi motori di ricerca, come Google, ci tracciano e ci propongono prima le pagine e le informazioni che vogliono farci vedere in base al nostro profilo di “consumatore”, inoltre appaiono prima, quasi sempre, quelle sponsorizzate. Attenzione: tenete conto che, ormai da anni, quando acquistiamo su Intenet i prezzi sono dinamici; il “pricing dinamico” lo vedremo in fondo. L'articolo .

orizzontescuola : Insegnare agli studenti a valutare le fonti (online e offline): una guida - chiccodigrano : ?????????Buongiornooo Mondooo, tutto il giorno! Buon ri.sveglio cominciamo cn slancio..??Grazie Dio! Ghandi asserviva,… - vipponis : Scusateci #prelemi a quanto pare non c’è mai limite al peggio Andate ad insegnare agli z3ngavò a schivare i baci… - Omaragost : @lexmancio @LucaMarelli72 @NapSupporters @pisto_gol Tu sei il classico tifoso che esce solo in questi momenti per b… - GianpyJean : @EnricoLetta Guarda a casa tua che disastro me avete già fatto abbastanza di vostri, prima di andare ad insegnare agli altri -