I partiti sono già insofferenti e chiedono un confronto

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Non vorrei che fossimo passati dal metodo 'conferenze stampa di notte' al 'silenzio più totale'”, dice un esponente di Iv; “ieri c'è stata la prima buccia di banana, speriamo non ce ne siano altre”, osserva un ‘big' dell'ala governista del Movimento 5 Stelle; “non è che può fare tutto da solo”, dice sottovoce un dirigente dem. “Cambi passo, basta con le politiche di Conte”, è il refrain di tutto il centrodestra, con la Lega che ha messo nel mirino Lamorgese ma soprattutto Speranza e gli esperti del Cts. Draghi mercoledì e giovedì avrà una maggioranza senza precedenti, la convinzione è che andrà incontro ad una luna di miele, nel solco della risposta dei mercati e soprattutto della soddisfazione di tutti i leader europei e non che hanno esultato dopo la nascita del governo presieduto dall'ex numero uno della Bce. Tuttavia a due giorni dall'illustrazione del suo programma alle Camere ...

NicolaPorro : Nella partita aperta dal governo Draghi perdono un po’ tutti e, quindi, forse nessuno. Ma due partiti, anzi, due ti… - lorepregliasco : Funzionerà comunicare poco o nulla se nel governo ci sono partiti che comunicano eccome (magari uno contro l'altro)? - Linkiesta : Nell’elenco dei ministri i politici sono tanti, ma i nomi più pesanti saranno #Cingolani e #Franco, #Colao e… - Lucadellisanti : Rosalinda concorrente pazzesco di questo reality! Averne così! Siamo partiti dalla famosa Adua fidanzata di Garko c… - Darsch1980 : Questi errori, come lo stop improvviso agli impianti sciistici firmato da Speranza, dall'alto di un cazzo, sono le… -

E quei pochi messi a punto per lo più nonancora. Colpa del Covid, che ha bloccato tutto. Forse. O colpa della solita inefficienza della pubblica amministrazione. Anche colpa - ancora ...Coesione, è la parola che Draghi ha usato nelle consultazioni con i. Collaborazione, è la ... Ci40 deleghe da assegnare, incluse quelle pesanti ai Servizi segreti, che Draghi potrebbe ...piattaforma OpenCortina coniuga Tecnologie Digitali e Intelligenza Artificiale per una gestione efficiente, intelligente e sicura delle Opere Pubbliche. Grazie a Cloud e AI, gli interventi per i Mondi ...Accade in Kirghizistan, dove non c'è la connessione e spesso nemmeno l'elettricità. Stivati nella Ilim box 500 libri, 250 video e 4 milioni di voci di Wikipedia ...