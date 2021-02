I nuovi contagi sono 7.351, i morti 258 (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI - sono 7.351 i nuovi casi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 11.068 di ieri. In calo, come sempre il lunedì, i tamponi: 179.278, 26mila in meno. Ma il tasso di positività, ossia il rapporto positivi/tamponi, è comunque in netta discesa: 4,1%, contro il 5,4% di ieri. I decessi sono 258 (ieri 221), per un totale di 93.835 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento i ricoveri: le terapie intensive sono 4 in più (ieri +23) con 122 ingressi del giorno, e salgono a 2.089, mentre i ricoveri ordinari sono 66 in più (ieri -51), 18.515 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi è l'Emilia-Romagna (+1.391), l'unica oggi a superare quota mille. Seguono Campania (+966), Lombardia (+945), Lazio (+760) e Abruzzo (+533). I casi ... Leggi su agi (Di lunedì 15 febbraio 2021) AGI -7.351 icasi di Covid in Italia nelle ultime 24 ore, contro gli 11.068 di ieri. In calo, come sempre il lunedì, i tamponi: 179.278, 26mila in meno. Ma il tasso di positività, ossia il rapporto positivi/tamponi, è comunque in netta discesa: 4,1%, contro il 5,4% di ieri. I decessi258 (ieri 221), per un totale di 93.835 vittime dall'inizio dell'epidemia. In aumento i ricoveri: le terapie intensive4 in più (ieri +23) con 122 ingressi del giorno, e salgono a 2.089, mentre i ricoveri ordinari66 in più (ieri -51), 18.515 in totale. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano del ministero della Salute. La Regione con più casi è l'Emilia-Romagna (+1.391), l'unica oggi a superare quota mille. Seguono Campania (+966), Lombardia (+945), Lazio (+760) e Abruzzo (+533). I casi ...

Agenzia_Ansa : Sono 7.351 i nuovi contagi e 258 le vittime. Il tasso di positività scende al 4,1% . Gli attualmente positivi sotto… - TgrRai : Rapporto @GIMBE (3-9 febbraio): crollano i contagi tra gli operatori sanitari -64% in un mese, effetto della sommin… - supercap81 : @Giordano218 @byoblu Come no, c'è il Covid. 2336 casi e 25 morti. Totali. Trova le differenze rispetto a noi.... E… - vivereitalia : I contagi da covid-19 in Italia, l'ultimo bollettino: 7351 nuovi casi - ottopagine : Coronavirus, 7.351 nuovi contagi e 258 decessi -