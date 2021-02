Godzilla vs. Kong: nuove immagini dei Behemoth in battaglia nel teaser (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nuovo epico sguardo allo scontro che animerà Godzilla Vs. Kong, nuova epica avventura del MonsterVerse di Legendary. Warner Bros. e Legendary hanno diffuso via social un nuovo teaser trailer esteso di Godzilla Vs. Kong che contiene nuove sequenze, tra queste anche uno sguardo ravvicinato ai Behemoth in battaglia. Il promo di 60 secondi mostra infatti in dettaglio il combattimento tra Kong e Godzilla sulla portaerei, un'immagine dei due Titani che si scontrano sott'acqua e il misterioso bambino che sembra essere in grado di comunicare e persino controllare in una certa misura lo scimmione. Godzilla vs. Kong promette dosi di epicità a profusione. Il film sarà distribuito in day and date ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nuovo epico sguardo allo scontro che animeràVs., nuova epica avventura del MonsterVerse di Legendary. Warner Bros. e Legendary hanno diffuso via social un nuovotrailer esteso diVs.che contienesequenze, tra queste anche uno sguardo ravvicinato aiin. Il promo di 60 secondi mostra infatti in dettaglio il combattimento trasulla portaerei, un'immagine dei due Titani che si scontrano sott'acqua e il misterioso bambino che sembra essere in grado di comunicare e persino controllare in una certa misura lo scimmione.vs.promette dosi di epicità a profusione. Il film sarà distribuito in day and date ...

