Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda, diffida lei, il Grande Fratello Vip e tutti i concorrenti (Di martedì 16 febbraio 2021) Nella casa del Grande Fratello Vip, Rosalinda Cannavò sembra essere entrata in sintonia con il coinquilino Andrea Zenga. Negli ultimi giorni infatti sono uscite fuori parole importanti e soprattutto gesti affettuosi, che hanno avvicinato i due. Fuori però c'è ancora una situazione irrisolta con Giuliano Condorelli, compagno di Rosalinda: tra i due il rapporto è entrato in una sorta di pausa. Lo stesso Giuliano, qualche settimana fa, ha incontrato la concorrente facendole capire di essere pronto a portare avanti la loro situazione. Lei, però, si è mostrata titubante ed ha quindi "congelato temporaneamente" il loro rapporto. Sembra però che Giuliano non abbia preso molto bene gli sviluppi di questi giorni, e l'avvicinamento tra

