Formula 1 - Red Bull correrà con i motori Honda fino al 2025 (Di lunedì 15 febbraio 2021) arrivato l'annuncio ufficiale: la Red Bull Racing e la Scuderia AlphaTauri continueranno a utilizzare la tecnologia delle power unit della Honda almeno fino al 2025, anno in cui saranno introdotti i propulsori di nuova generazione in Formula 1. Futuro garantito. Dopo la decisione della Honda di lasciare la F.1 al termine del 2021 e la decisione unanime da parte dei team di congelare lo sviluppo dei motori già a partire dalla prossima stagione, la Red Bull ha finalizzato l'accordo con la Honda per acquisire la tecnologia utilizzata dal costruttore giapponese per dare vita alle competitive power unit che spingono le due squadre di proprietà di Dietrich Mateschitz. Grazie all'accordo con la Honda Motor Co Ltd, nasce così ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 15 febbraio 2021) arrivato l'annuncio ufficiale: la RedRacing e la Scuderia AlphaTauri continueranno a utilizzare la tecnologia delle power unit dellaalmenoal, anno in cui saranno introdotti i propulsori di nuova generazione in1. Futuro garantito. Dopo la decisione delladi lasciare la F.1 al termine del 2021 e la decisione unanime da parte dei team di congelare lo sviluppo deigià a partire dalla prossima stagione, la Redha finalizzato l'accordo con laper acquisire la tecnologia utilizzata dal costruttore giapponese per dare vita alle competitive power unit che spingono le due squadre di proprietà di Dietrich Mateschitz. Grazie all'accordo con laMotor Co Ltd, nasce così ...

FormulaPassion : #F1: #Honda ha commentato così la nascita della #RedBull Powertrains Limited - Gazzetta_it : #F1 Accordo: la #RedBull userà i #motori #Honda anche dal #2022 in poi - sportface2016 : #F1 | #RedBull, le dichiarazioni del consigliere Helmut #Marko #Formula1 - Pata_C45 : Gli ingredienti per un bel mondiale di Formula 1 2021 ci sono. Come sarà il motore Ferrari? Come renderà Sainz? La… - sportface2016 : Helmut #Marko: '#Verstappen è libero di lasciare la #RedBull' -