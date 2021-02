Ferretti Group e Sanlorenzo vogliono rilevare la fallita Perini Navi (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) – Ferretti Group e Sanlorenzo hanno creato una NewCo in Joint Venture paritetica per rilevare Perini Navi, dichiarata fallita dal Tribunale di Lucca lo scorso 29 gennaio. Attraverso la NewCo, le due società leader della nautica italiana, hanno manifestato interesse a formulare un’offerta che preveda l’acquisizione di marchi, asset e attività italiane di Perini Navi, anche, eventualmente, previo affitto di ramo d’azienda, così da garantire una più agile e rapida ripresa delle attività produttive e il mantenimento dei livelli occupazionali. “Giornata importante per la nautica italiana, per i dipendenti e le famiglie di Perini Navi – ha commentato Alberto Galassi, amministratore delegato di ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 15 febbraio 2021) (Teleborsa) –hanno creato una NewCo in Joint Venture paritetica per, dichiaratadal Tribunale di Lucca lo scorso 29 gennaio. Attraverso la NewCo, le due società leader della nautica italiana, hanno manifestato interesse a formulare un’offerta che preveda l’acquisizione di marchi, asset e attività italiane di, anche, eventualmente, previo affitto di ramo d’azienda, così da garantire una più agile e rapida ripresa delle attività produttive e il mantenimento dei livelli occupazionali. “Giornata importante per la nautica italiana, per i dipendenti e le famiglie di– ha commentato Alberto Galassi, amministratore delegato di ...

