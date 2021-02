Covid | Galli | “Un lockdown totale è la soluzione alle nuove varianti”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) ROMA – “L’atteggiamento dei medici che non vogliono fare il vaccino AstraZeneca è da ‘snob’. Se non avessi fatto il vaccino Pfizer avrei fatto AstraZeneca pur sapendo che questo vaccino risulta meno efficace”. Lo ha detto il direttore di Malattie infettive presso l’ospedale Sacco di Milano, Massimo Galli, ospite del programma ‘Il mio medico’ su Tv2000.

Anche secondo l'infettivologo l'unica arma efficace per contrastare la diffusione del Covid e della nuova variante inglese è un lockdown totale. Per quanto riguarda lo stop allo sci, Galli ha detto che Ricciardi ha ragione in linea di principio, perché è davanti agli occhi di tutti la situazione.