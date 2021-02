Burioni e Vaia contro Ricciardi e il lockdown | Ecco cosa propongono

Leggi su improntaunika

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Cristina Martelli Iltotale invocato a gran voce da Walternon trova il sostegno di tutta la comunità scientifica. Ad esprimere le loro perplessità sulle richieste del consulente del ministro della Salute, sia il docente dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano Robertosia il direttore sanitario dell’Istituto Spallanzani Francesco. “Il problema non si risolve con le chiusure che servono solo a guadagnare tempo. Si risolve con il vaccino” scrive su Twitter il virologo, pubblicando uno stralcio di un articolo Reuters sull’efficacia della campagna di immunizzazione in Israele. “Unavi dico: è molto difficile per un vaccino avere un’efficacia sul campo maggiore di questa. Adesso sbrighiamoci” è il contenuto del messaggio ...