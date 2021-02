Bandabardò | la lettera scritta da Erriquez prima di morire fa commuovere | “In questo grande girotondo saluto e ringrazio tutti…”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ogni storia ha una sua vita e ogni vita ha mille storie. La mia vita è stata musica che accade, incontri di popoli, magie, racconti, mille soli splendenti e vento in faccia. Non ho rimorsi, non ho rimpianti, la mia vita è stata tutta un’avventura“: inizia così ladi Enrico Greppi, in arte ‘’, volto e anima della, scomparso a 60 anni nella sua casa di Fiesole. Sempre con il sorriso sulle labbra e con positivitàha trascinato la band sin dalla sua nascita nel 1993 ma è arrivato il momento delle lacrime che a leggere le sue parole fanno capolino: “Finalmente, dopo tanto inutile errare, ho trovato la donna perfetta e l’ho sposata, rendendola mia per sempre, la mia compagna di vita, di viaggio e di sogni, la mia migliore amica, la mia donna, mia moglie Silvia a cui devo tanto, a cui devo ...