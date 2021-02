Australian Open, italiani ko: Berrettini si ritira, Fognini perde con Nadal (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fabio Fognini sconfitto agli ottavi di finale, Matteo Berrettini out per un infortunio: gli Australian Open proseguono senza italiani. DAVID GRAY/AFP via Getty ImagesAustralian Open amari per Fabio Fognini e Matteo Berrettini: per diversi motivi, gli ultimi due tennisti azzurri rimasti in gara sono usciti in un colpo dal torneo. Mentre il primo è stato sconfitto agli ottavi di finale da Rafa Nadal, il secondo è stato vittima di uno stiramento addominale durante il match vinto contro il tennista russo Karen Khachanov, che lo ha costretto a dare forfait. L’avventura a Melbourne dell’Italia si conclude così senza successo. Ti potrebbe interessare anche -> Dalia Kaddari, curiosità: chi è la promessa ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Fabiosconfitto agli ottavi di finale, Matteoout per un infortunio: gliproseguono senza. DAVID GRAY/AFP via Getty Imagesamari per Fabioe Matteo: per diversi motivi, gli ultimi due tennisti azzurri rimasti in gara sono usciti in un colpo dal torneo. Mentre il primo è stato sconfitto agli ottavi di finale da Rafa, il secondo è stato vittima di uno stiramento addominale durante il match vinto contro il tennista russo Karen Khachanov, che lo ha costretto a dare forfait. L’avventura a Melbourne dell’Italia si conclude così senza successo. Ti potrebbe interessare anche -> Dalia Kaddari, curiosità: chi è la promessa ...

