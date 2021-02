Australian Open 2021, programma 16 febbraio: orari, tv, ordine di gioco, streaming (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il programma di domani, martedì 16 febbraio, prevede quattro match di singolare tra uomini e donne, tutti sulla Rod Laver Arena: l’ordine di gioco degli Australian Open 2021 di tennis vedrà protagonisti la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile. Non ci saranno italiani in campo. Tutti gli Australian Open 2021 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (1 e 2), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo degli Australian Open ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Ildi domani, martedì 16, prevede quattro match di singolare tra uomini e donne, tutti sulla Rod Laver Arena: l’dideglidi tennis vedrà protagonisti la parte alta del tabellone maschile e quella bassa del femminile. Non ci saranno italiani in campo. Tutti gliverranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (1 e 2), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto degli...

ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - Ubitennis : Australian Open: Medvedev e Rublev puntuali all'appuntamento dei quarti - zazoomblog : LIVE – Fognini-Nadal 3-6 2-2 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Nadal #Australian #2021:… - zazoomblog : LIVE – Fognini-Nadal 3-6 0-0 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Nadal #Australian #2021: - zazoomblog : LIVE – Fognini-Nadal 3-6 4-4 Australian Open 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Fognini-Nadal #Australian #2021: -