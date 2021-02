Australian Open 2021, Nadal: “Sensazioni positive, ora con Tsitsipas si sale di livello” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “La situazione della schiena sta migliorando. Il primo set di questo match è stato senza dubbio il migliore del mio torneo. Posso ancora crescere, ma finalmente ieri sono tornato ad aumentare il carico di lavoro durante l’allenamento, cosa che negli ultimi 20 giorni non avevo mai fatto. Oggi ho vinto una buona partita con tanti punti lunghi: mi servirà in vista dei prossimi giorni. Contro Tsitsipas dovrò salire ancora di livello, ma le Sensazioni sono di nuovo positive”. Rafael Nadal ha battuto Fabio Fognini agli ottavi degli Australian Open 2021 e se la dovrà vedere ai quarti di finale con Stefanos Tsitsipas. Il fuoriclasse spagnolo, che nei giorni scorsi lamentava un infortunio alla schiena, sembra aver recuperato del tutto e si ... Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “La situazione della schiena sta migliorando. Il primo set di questo match è stato senza dubbio il migliore del mio torneo. Posso ancora crescere, ma finalmente ieri sono tornato ad aumentare il carico di lavoro durante l’allenamento, cosa che negli ultimi 20 giorni non avevo mai fatto. Oggi ho vinto una buona partita con tanti punti lunghi: mi servirà in vista dei prossimi giorni. Controdovrò salire ancora di, ma lesono di nuovo”. Rafaelha battuto Fabio Fognini agli ottavi deglie se la dovrà vedere ai quarti di finale con Stefanos. Il fuoriclasse spagnolo, che nei giorni scorsi lamentava un infortunio alla schiena, sembra aver recuperato del tutto e si ...

Eurosport_IT : NOOOOOO ???? Matteo Berrettini non recupera dall'infortunio rimediato nel match contro Khachanov ed è costretto al r… - SkySport : ULTIM'ORA TENNIS Australian Open, Berrettini non giocherà contro Tsitsipas Problema agli addominali, il greco diret… - ItaliaTeam_it : ?? Agli ottavi degli Australian Open! ???? Matteo Berrettini e Fabio Fognini battono in tre set rispettivamente Karen… - sportface2016 : #AustralianOpen2021, le parole di #Nadal dopo la vittoria contro Fognini - Unire_Tv : RT @langolodeiprono: #AustralianOpen2021, al via i quarti, occasione Dimitrov (vs Karatsev), interessante #Djokovic-#Zverev, tra le donne o… -