Ufficiale – Pescara | esonerato Breda

(Di domenica 14 febbraio 2021) Salta la panchina delche ha salutato ufficialmente Roberto. L'ennesimo k.o. ha portato la società a optare per l'addio col tecnico che saluta così la prima squadra. La sconfitta casalinga contro il Venezia non ha lasciato altra via d'uscita alla dirigenza.caption id="attachment 1093867" align="alignnone" width="762"(Twitter)/captionAttraverso una nota apparsa anche sui canali social del club, ilha annunciato ufficialmente l'addio col misterdal ruolo di tecnico della Prima Squadra. Questo il comunicato: "La Delfino1936 comunica di aver sollevato dall’incarico l’allenatore della Prima ...

Roberto Breda non è più l'allenatore del Pescara. L'esonero è stato ufficializzato questa mattina dalla società biancoazzurra.