Traffico Roma del 14-02-2021 ore 12:30 (Di domenica 14 febbraio 2021) Luceverde Roma veri trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla A24 la Roma-l’aquila-teramo verso Teramo attesi all’uscita di Vicovaro Mandela per il Traffico intenso spostiamoci al Prenestino possibili rallentamenti per incidente su via Castelforte altezza via Roviano per il resto Traffico scarso sull’intera rete viaria della capitale ricordiamo il blocco ecologico della circolazione nella fascia verde ancora per pochi minuti fino alle 12:30 blocco che riprenderà nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 proseguono i lavori al San Giovanni ricordiamo che via La Spezia diventata senso unico tra via Nola e Piazzale Appio In quest’ultima direzione possibili rallentamenti in particolare lungo viale Castrense in Piazzale Appio anche per oggi solo in caso di effettiva necessità la Questura previsto la possibile ... Leggi su romadailynews (Di domenica 14 febbraio 2021) Luceverdeveri trovati all’ascolto in studio Daniele guerrisi sulla A24 la-l’aquila-teramo verso Teramo attesi all’uscita di Vicovaro Mandela per ilintenso spostiamoci al Prenestino possibili rallentamenti per incidente su via Castelforte altezza via Roviano per il restoscarso sull’intera rete viaria della capitale ricordiamo il blocco ecologico della circolazione nella fascia verde ancora per pochi minuti fino alle 12:30 blocco che riprenderà nel pomeriggio dalle 16:30 alle 20:30 proseguono i lavori al San Giovanni ricordiamo che via La Spezia diventata senso unico tra via Nola e Piazzale Appio In quest’ultima direzione possibili rallentamenti in particolare lungo viale Castrense in Piazzale Appio anche per oggi solo in caso di effettiva necessità la Questura previsto la possibile ...

