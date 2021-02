Serie A, Inter-Lazio 1-0 (LIVE). Vincono Roma, Sassuolo e Atalanta. 2-1 della Sampdoria sulla Fiorentina (Di domenica 14 febbraio 2021) Serie A, il programma e i risultati di domenica 14 febbraio. Inter-Lazio il big match. Roma – Serie A, il programma e i risultati di domenica 14 febbraio. Inter-Lazio il big match di questa giornata. Serie A, i risultati di domenica 14 febbraio Di seguito i risultati di Serie A di domenica 14 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS) Roma-Udinese 3-0Cagliari-Atalanta 0-1Sampdoria-Fiorentina 2-1Crotone-Sassuolo 1-2Inter-Lazio 1-0 Serie ASerie A, Inter-Lazio ... Leggi su newsmondo (Di domenica 14 febbraio 2021)A, il programma e i risultati di domenica 14 febbraio.il big match.A, il programma e i risultati di domenica 14 febbraio.il big match di questa giornata.A, i risultati di domenica 14 febbraio Di seguito i risultati diA di domenica 14 febbraio, sfide valide per la ventiduesima giornata. (CLASSIFICA, PROBABILI FORMAZIONI e HIGHLIGHTS)-Udinese 3-0Cagliari-0-12-1Crotone-1-21-0A,...

Inter : Si torna a San Siro per la sfida di Serie A contro la Lazio: in diretta la conferenza di Antonio Conte - DiMarzio : Problema per #Radu nel riscaldamento. Gioca #Hoedt - ZZiliani : Foto 1: titolo del #Corsport dopo il rigore negato ieri alla #Roma contro la #Juventus. Foto 2: titolo del… - infoitsport : Serie A, Inter-Lazio 0-0: la cronaca della partita. DIRETTA - zazoomblog : LIVE Inter-Lazio 0-0 Serie A calcio in DIRETTA: si parte! - #Inter-Lazio #Serie #calcio #DIRETTA: -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Inter Inter e Juve su Damsgaard: la Samp fissa il prezzo e spera nell'asta

È questa la richiesta della Sampdoria per il gioiello classe 2000 Mikkel Damsgaard , finito nel mirino di Inter e Juventus dopo un grande inizio in Serie A. Il giocatore ha estimatori anche all'...

Inter - Lazio 1 - 0, il risultato in diretta LIVE

INTER - LAZIO 1 - 0 LIVE 22' rig. Lukaku INTER (3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, ...

Inter-Lazio 1-0, il risultato in diretta LIVE Sky Sport Serie A, Inter-Lazio 0-0: la cronaca della partita. DIRETTA

Disponibile su Sky Go, anche in HD (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A) Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Inzaghi ha vinto le ultime sei giornate. Intoccabile la coppia Lukaku-L ...

Inter - Lazio, giallo per Hoedt: era diffidato, salterà la Sampdoria

Episodio chiave della partita tra Inter e Lazio quello che ha portato al rigore segnato da Lukaku, quando Wesley Hoedt ha atterrato Lautaro Martinez in area biancoceleste. Fabbri ha indicato ...

È questa la richiesta della Sampdoria per il gioiello classe 2000 Mikkel Damsgaard , finito nel mirino die Juventus dopo un grande inizio inA. Il giocatore ha estimatori anche all'...- LAZIO 1 - 0 LIVE 22' rig. Lukaku(3 - 5 - 2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Eriksen, Perisic; Lukaku, Lautaro Martinez. All. Conte LAZIO (3 - 5 - 2): Reina; Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, ...Disponibile su Sky Go, anche in HD (TUTTI GLI HIGHLIGHTS DELLA SERIE A) Diretta alle 20.45 su Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A. Inzaghi ha vinto le ultime sei giornate. Intoccabile la coppia Lukaku-L ...Episodio chiave della partita tra Inter e Lazio quello che ha portato al rigore segnato da Lukaku, quando Wesley Hoedt ha atterrato Lautaro Martinez in area biancoceleste. Fabbri ha indicato ...