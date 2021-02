Roma-Udinese | Veretout | “Contro la Juventus persi punti importanti Fonseca? Abbiamo fatto una scommessa”

Leggi su mediagol

(Di domenica 14 febbraio 2021) Laha superato in scioltezza per 3-0 l', Gotti: “Subito gol a freddo, per non parlare del rigore…Llorente? Serve tempo”I giallorossi hanno archiviato la pratica friulana grazie alle doppietta messa a segno da Jordane al gol nel finale di Pedro. Il centrocampista francese ex Fiorentina proprio in merito ai suoi due gol realizzati, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni ai microfoni di Dazn."laperso, oggi dovevamo recuperare,vinto giocando bene, dobbiamo continuare a lavorare così, nella ripresa forseavuto un po’ di paura, ma dobbiamo continuare così. Il mio primo gol l’hodi testa, oggi mi sono ...