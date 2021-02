Ricciardi vuole un lockodwn totale in tutta Italia: 'Lo chiederò immediatamente al ministro Speranza' (Di domenica 14 febbraio 2021) Lockdown totale. È quanto è intenzionato a chiedere Walter Ricciardi al ministro della Salute Roerto Speranza. È 'urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un ... Leggi su leggo (Di domenica 14 febbraio 2021) Lockdown. È quanto è intenzionato a chiedere Walteraldella Salute Roerto. È 'urgente cambiare subito la strategia di contrasto al virus SarsCov2: è necessario un ...

cosimofcj : Ricciardi vuole un lockdown totale, sarà perché magari tifa Milan altrimenti non capisco - IlCastiga : @MediasetTgcom24 Ricciardi non vuole - unodaciaofrate : RT @totallyzquad: Vi rendete conto che io ho appena finito la sessione e Ricciardi vuole un lockdown nazionale? Se non è mancanza di culo… - totallyzquad : Vi rendete conto che io ho appena finito la sessione e Ricciardi vuole un lockdown nazionale? Se non è mancanza di culo questa io boh. - Dolomitstein : Ricciardi che vuole lockdown #FateScopareRicciardi -