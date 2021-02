Pagelle Reggiana-Ascoli 1-0 | voti e tabellino Serie B 2020 2021

Leggi su sportface

(Di domenica 14 febbraio 2021) Le, ie ildel match tra, match valido per la ventitreesima giornata di. Agli uomini di Alvini basta un rigore segnato al 48? da Matteo Ardemagni per ottenere i tre punti: è stato lo stesso attaccante a guadagnarsi il penalty subendo fallo da Quaranta. Bisogna però specificare come il turning point della sfida ci sia stato tra i minuti 38 e 40, quando è andata in scena la follia di Caligara: primo giallo per un intervento in ritardo su Radrezza e secondo giallo per un ingenuo fallo tattico ai danni di Varone. I padroni di casa riescono quindi ad uscire dalla zona playout, mantenendo un punto di vantaggio sulla Cremonese quintultima. I marchigiani si fermano invece dopo quattro risultati utili ...