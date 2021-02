Napoli, un nuovo inizio per Gattuso: dal successo con la Juventus alla pace con De Laurentis. La situazione (Di domenica 14 febbraio 2021) Il successo del Napoli sulla Juventus dà adito a nuovi scenari in casa partenopea.Un tecnico sul piede di guerra, un po' con tutto l'ambiente a tinte azzurre. Tifoseria, presidente e addetti ai lavori invocavano a gran voce un cambio di marcia che potesse svoltare in maniera decisiva una stagione, fino a questo momento, segnata dalla discontinuità e da alcuni risultati pochi convincenti. Una situazione nelle sue sfaccettature più opinabili e complesse comunque estremamente delicata, con la squadra che, tuttavia, ha remato sempre in favore del suo guida tecnica. Uomo del sud, Rino Gattuso, ma che dir si voglia anche del nord, visti i suoi gloriosi trascorsi con la maglia del Milan. Una personalità abituata alle pressioni della grande piazza e di chi, come il Napoli, si ... Leggi su mediagol (Di domenica 14 febbraio 2021) Ildelsulladà adito a nuovi scenari in casa partenopea.Un tecnico sul piede di guerra, un po' con tutto l'ambiente a tinte azzurre. Tifoseria, presidente e addetti ai lavori invocavano a gran voce un cambio di marcia che potesse svoltare in maniera decisiva una stagione, fino a questo momento, segnata ddiscontinuità e da alcuni risultati pochi convincenti. Unanelle sue sfaccettature più opinabili e complesse comunque estremamente delicata, con la squadra che, tuttavia, ha remato sempre in favore del suo guida tecnica. Uomo del sud, Rino, ma che dir si voglia anche del nord, visti i suoi gloriosi trascorsi con la maglia del Milan. Una personalità abituata alle pressioni della grande piazza e di chi, come il, si ...

ZZiliani : #Caressa e #Bergomi hanno stabilito il nuovo record mondiale di velocità di abbandono di argomento (il rigore di Ch… - Corriere : Gattuso scherza sul suo nuovo look: «I baffi? Sembro Lando Buzzanca» - Mediagol : Napoli, un nuovo inizio per Gattuso: dal successo con la Juventus alla pace con De Laurentis. La situazione… - ErasmoGaeta : RT @ZZiliani: #Caressa e #Bergomi hanno stabilito il nuovo record mondiale di velocità di abbandono di argomento (il rigore di Chiellini no… - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Gattuso scherza sul suo nuovo look: «I baffi? Sembro Lando Buzzanca» -