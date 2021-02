Marzo a rischio Gelo improvviso. In Siberia eccezionali freddo e neve (Di domenica 14 febbraio 2021) Il tema “primavera” sta diventando dominante, dopotutto se consideriamo che meteorologicamente parlando esordirà il 1° Marzo manca pochissimo. In uno degli approfondimenti degli ultimi giorni abbiamo evidenziato, per la prima volta, come l’approfondimento del Vortice Polare potrebbe facilitare un’accelerazione primaverile sin da subito. Sì, ma subito che significa? Fine febbraio? Inizio Marzo? Metà Marzo? Beh, rispondere ovviamente non è facile ma vogliamo provare a ragionare insieme a voi. Diciamolo subito: molto, se non tutto, dipenderà dalle gelide dinamiche imminenti. La massa d’aria gelida che ha invaso l’Europa e che continuerà a imperversare la prossima settimana – forse interessandoci direttamente – potrebbe avere dei risvolti imprevedibili. Risvolti derivanti da un quadro emisferico decisamente propizio alla ... Leggi su meteogiornale (Di domenica 14 febbraio 2021) Il tema “primavera” sta diventando dominante, dopotutto se consideriamo che meteorologicamente parlando esordirà il 1°manca pochissimo. In uno degli approfondimenti degli ultimi giorni abbiamo evidenziato, per la prima volta, come l’approfondimento del Vortice Polare potrebbe facilitare un’accelerazione primaverile sin da subito. Sì, ma subito che significa? Fine febbraio? Inizio? Metà? Beh, rispondere ovviamente non è facile ma vogliamo provare a ragionare insieme a voi. Diciamolo subito: molto, se non tutto, dipenderà dalle gelide dinamiche imminenti. La massa d’aria gelida che ha invaso l’Europa e che continuerà a imperversare la prossima settimana – forse interessandoci direttamente – potrebbe avere dei risvolti imprevedibili. Risvolti derivanti da un quadro emisferico decisamente propizio alla ...

advgiornalista : Rinviate al 31 marzo 2021 le Elezioni per il rinnovo degli Ordini degli Infermieri, delle Professioni Sanitarie ed… - CristinaDragani : @ellygatta81 @GanetheGreat @MicK_ele @MMmarco0 Che l'età avanzata e la presenza di altre patologie siano fattori di… - Dan_passover : @CdT_Online Vogliono fare un nuovo lockdown come a marzo per il rischio della variante britannica, hanno riconferma… - CorriereQ : Meteo, rischio Gelo sino a metà Marzo e oltre. In Siberia immensa area gelida - DFortini10 : #lockdown totale? potrebbe servire per metter fine alle varianti e preservare le categorie a rischio, vaccinandole… -