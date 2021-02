Marek Halter scrittore ebreo aggredito a casa Preso a calci | forse un avvertimento

Agenzia_Ansa : Aggredito in casa a Parigi lo scrittore ebreo Marek Halter #ANSA - repubblica : ?? Aggredito in casa lo scrittore ebreo Marek Halter. Telefonata di solidarieta' di Macron - RaiNews : Lo scrittore ebreo Marek Halter è stato aggredito venerdì sera da due individui incappucciati che hanno fatto irruz… - nan_nan_an : RT @Tg3web: Nella notte tra venerdì e sabato è stato aggredito nella sua abitazione di Parigi lo scrittore ebreo di origine polacca Marek H… - nan_nan_an : RT @Corriere: Aggredito in casa lo scrittore ebreo Marek Halter: «Un avvertimento» -

Lo scrittore ebreo Marek Halter è stato aggredito in casa la notte fra venerdì e sabato da due uomini con il passamontagna, che non hanno rubato nulla ma lo hanno colpito e gli hanno intimato di non gridare. Intellettuale di origine polacca, sopravvissuto al dramma dell'Olocausto, è attualmente al lavoro sul suo nuovo libro. Marek Halter, scrittore ebreo di origini polacche, è stato aggredito nella sua abitazione di Parigi nella notte tra venerdì e sabato. A raccontarlo a 'Le Figaro' è stato lo stesso scrittore.