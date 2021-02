LIVE Sci alpino | Discesa Mondiali in DIRETTA | si comincia subito con i big!

Leggi su oasport

(Di domenica 14 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA START-LIST DELLA10.54 Vedremoall’opera i favoriti: 1 Kriechmayr, 3 Paris, 5 Mayer, 7 Feuz. 10.52 Christof Innehofer, sin qui, non ha nascosto di non gradire la pista Vertigine. La speranza è che possa ritrovarsi, perché il fondo è ghiacciato come piace a lui, anche se non barrato. 10.50 La neve è ghiacciata, una buona notizia per l’Italia. 10.49 La pista Vertigine è molto tecnica nella parte alta, facile in fondo. Se Paris limiterà i danni in alto, allora potrà scatenarsi. 10.47 Dominik Paris ha vinto due medaglie in carriera ai. Oro in superG nel 2019, argento innel 2013. 10.45 Nel 2019 fu tripudio norvegese in. Kjetil Jansrud vinse davanti al connazionale Aksel Lund Svindal. ...