LIVE – Monopoli-Turris 3-1, Serie C 2020/2021: girone C (DIRETTA) (Di domenica 14 febbraio 2021) La DIRETTA LIVE di Monopoli-Turris, match valevole per la ventiquattresima giornata del girone C di Serie C 2020/2021. Padroni di casa che si trovano al quindicesimo posto con 21 punti conquistati, mentre la Turris è al decimo a quota 28. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 14 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match in DIRETTA e fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali: Monopoli (3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Mercandante; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; De Paoli, Soleri. Allenatore: Scienza. Turris (3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Romano, Signorelli, Carannante, Esempio; Giannone; ... Leggi su sportface (Di domenica 14 febbraio 2021) Ladi, match valevole per la ventiquattresima giornata delC di. Padroni di casa che si trovano al quindicesimo posto con 21 punti conquistati, mentre laè al decimo a quota 28. Calcio d’inizio alle ore 17:30 di domenica 14 febbraio, chi avrà la meglio? Sportface.it seguirà il match ine fornirà costanti aggiornamenti in tempo reale. Le formazioni ufficiali:(3-5-2): Satalino; Riggio, Bizzotto, Mercandante; Tazzer, Piccinni, Vassallo, Paolucci, Guiebre; De Paoli, Soleri. Allenatore: Scienza.(3-5-1-1): Abagnale; Rainone, Di Nunzio, Lorenzini; Da Dalt, Romano, Signorelli, Carannante, Esempio; Giannone; ...

MonopoliCalcio : Buongiorno popolo biancoverde ???? ?? 24ª giornata Serie C 2020/21 ?? @Turris1944 ??? 'Vito Simone Veneziani' - Monop… - Calciodiretta24 : Monopoli – Turris: diretta live, risultato in tempo reale - Fantacalciok : Monopoli – Turris: diretta live, risultato in tempo reale - litsailor : @ilMenestrelloh È evidente che non ti vedi la live settimanale perché mtr è più falsa dei soldi del monopoli ?? - MonopoliCalcio : #TERAMOMONOPOLI 1-1, Termina il match ?? Punto prezioso per i biancoverdi in quel di Teramo. Al vantaggio di Guieb… -