Lettera di ‘Femminicidio in vita’ a Draghi | “Tutelare le madri”

(Di domenica 14 febbraio 2021) ROMA – “Come madri per i figli abbiamo combattuto le più grandi battaglie della nostra vita contro violenti e manipolatori, ma oggi l’uomo violento può avere la meglio attraverso un sottile abuso psicologico: la ‘deprivazione materna’. I figli smettono di chiamarti mamma e cominciano a non vederti più. Il passaggio è questo: richiesta di separazione, ‘conflittualità della coppia genitoriale’ studiata a tavolino, perizie orientate ai soli padri chiamate Ctu, e nell’arco di quattro, sei mesi al massimo, i figli vengono collocati a casa del padre violento oppure in casa famiglia. A sentire le madri che ci sono passate è peggio che essere morte perché il dolore è sempre presente e non può essere superato con il tempo. È come una specie di ‘morte vivente’“. È il Comitato Femminicidio in Vita, di cui è presidente Imma Cusmai, a rivolgere un appello al neo premier Mario Draghi perché si inizi ad affrontare il tema della “tutela dei minori” nelle separazioni da maltrattanti e abusanti.